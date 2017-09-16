В ЮАР смогли подключить мозг к Интернету

Группа исследователей из Витватерсрандского университета (Йоханнесбург, ЮАР) впервые нашли способ, как подключить человеческий мозг к Интернету в реальном времени. Об этом пишет Популярная механика.

Проект под названием Brainternet будет собирать данные, которые могут помочь в совершенствовании машинного обучения и нейрокомпьютерных интерфейсов. Brainternet использует ЭЭГ-сигналы, собранные мозговым интерфейсом Emotiv (гарнитурой, которая считывает электроэнцефалограмму мозга), подключенным к пользователю.

Затем сигналы передаются компьютеру Raspberry Pi, который в реальном времени направляет данные программному интерфейсу и отображает их на открытом веб-сайте (таким образом, мозговую активность могут наблюдать все посетители сайта).

По словам Адама Пантановица, руководителя проекта, Brainternet — это "новый рубеж в развитии систем нейрокомпьютерного интерфейса".

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Проект, как отмечает ученый, нацелен на то, чтобы помочь людям в понимании работы мозга — как своего, так и других людей. Brainternet непрерывно мониторит мозговую активность и предоставляет пользователю некоторую интерактивность.