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Главная » Стиль жизни » Технологии » В ЮАР смогли подключить мозг к Интернету
В ЮАР смогли подключить мозг к Интернету
Из открытых источников

В ЮАР смогли подключить мозг к Интернету

Ученые говорят о преодолении нового рубежа в развитии систем нейрокомпьютерного интерфейса

16.09.17 9
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Группа исследователей из Витватерсрандского университета (Йоханнесбург, ЮАР) впервые нашли способ, как подключить человеческий мозг к Интернету в реальном времени. Об этом пишет Популярная механика.

Проект под названием Brainternet будет собирать данные, которые могут помочь в совершенствовании машинного обучения и нейрокомпьютерных интерфейсов. Brainternet использует ЭЭГ-сигналы, собранные мозговым интерфейсом Emotiv (гарнитурой, которая считывает электроэнцефалограмму мозга), подключенным к пользователю.

Затем сигналы передаются компьютеру Raspberry Pi, который в реальном времени направляет данные программному интерфейсу и отображает их на открытом веб-сайте (таким образом, мозговую активность могут наблюдать все посетители сайта).

По словам Адама Пантановица, руководителя проекта, Brainternet — это "новый рубеж в развитии систем нейрокомпьютерного интерфейса".

Проект, как отмечает ученый, нацелен на то, чтобы помочь людям в понимании работы мозга — как своего, так и других людей. Brainternet непрерывно мониторит мозговую активность и предоставляет пользователю некоторую интерактивность.

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