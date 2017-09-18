Эксперимент по имитации жизни на Марсе завершен

NASA закончило эксперимент по имитации жизни на Марсе.

Шестеро его участников спустя восемь месяцев покинули специальный комплекс, расположенный на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайях.

Как сообщает life.ru со ссылкой на сайт Университета Гавайев, они находились в двухэтажном куполе площадью 111 квадратных метров в полной изоляции от окружающего мира с 19 января. Это позволило наиболее точно воссоздать условия жизни на космической станции.

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Все это время за экипажем следили с помощью телекамер и различных датчиков, расположенных на их телах. Это было необходимо для того, чтобы выявить медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться отправляющийся на красную планету экипаж корабля.

Как отметила научный руководитель эксперимента Ким Бинстед, его участники преодолели трудности с честью, однако сообщила, что результаты исследования будут известны после того, как будет проанализирован итоговый отчет.

Аналогичный эксперимент запланирован на январь следующего года. Он также будет длится восемь месяцев.

Напомним, NASA показало марсианские снежные дюны.