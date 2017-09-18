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Главная » Стиль жизни » Технологии » Темная сторона Венеры подбросила землянам загадку

Темная сторона Венеры подбросила землянам загадку

Темная сторона Венеры подбросила землянам загадку
Иллюстративное фото

На этот раз в виде стационарных волн

18.09.17 1310
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Астрономы проанализировали снимки, полученные с помощью аппарата Venus Express и инфракрасного телескопа NASA IRTF на Гавайях, и установили, что по ночам в атмосфере Венеры образуются стационарные волны непонятного происхождения.

Об этом пишет журнал Nature Astronomy, на который ссылаются мировые СМИ

На темной стороне Венеры обнаружилось много стационарных волн (их еще называют гравитационными, или гидродинамическими) - атмосферных возмущений, которые не перемещаются вместе с атмосферой, а остаются неподвижными относительно поверхности.

Впрочем, стационарные волны регистрировали на Венере и ранее; принято считать, что они образуются над высокими горами и поднимаются из нижних слоев атмосферы наверх. Теперь же исследователи установили, что ночью стоячие волны возникают над южной частью планеты, где нет больших перепадов высот. Кроме того, ночные стационарные волны на Венере существуют только в верхних слоях облаков, на высоте больше 50 километров, что противоречит гипотезе о их зарождении у поверхности. Происхождение ночных стоячих волн на Венере пока остается невыясненным.

Напомним, "Глаз Сахары" сняли из космоса.

 

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