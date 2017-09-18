Киберполиция озвучила свою версию появления вируса, которым заражен CCleaner

Зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупреждают о заражении вредоносным программным обеспечением одного из обновлений популярной программы "CCleaner".

Как сообщает в понедельник вечером департамент киберполиции, информация о наличии вируса в "CCleaner" поступила к ним от подразделения компании "Cisco Talos".

В сообщении отмечается, что зараженная вирусом версия программы "CCleaner" (5.33) была выпущена в период с 15 августа по 12 сентября 2017 года. Эта версия подписана с использованием действительного цифрового сертификата, который был выпущен компанией-разработчиком "Symantec Piriform Ltd". Поэтому пользователи при загрузке обновлений были уверены в надежности источника.

В то же время, зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников.

"Для недопущения распространения вируса и устранения всех технических проблем, киберполиции в частном порядке направит Интернет-провайдерам официальные письма с указанием IP-адресов инфицированных компьютеров для того, чтобы пользователи могли самостоятельно удалить вредоносное программное обеспечение со своего персонального компьютера", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты из киберполиции временно не рекомендуют использовать программное обеспечение "CCleaner" украинским пользователям, а советуют искать аналогичные продукты. Кроме того, специалисты советуют убедиться, что установленное на компьютерных системах антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур.

Напомним, хакеру, остановившему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы.