Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Киберполиция озвучила свою версию появления вируса, которым заражен CCleaner

Киберполиция озвучила свою версию появления вируса, которым заражен CCleaner

Киберполиция озвучила свою версию появления вируса, которым заражен CCleaner
Иллюстрация из открытых источников

Зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников

18.09.17 1265
200

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупреждают о заражении вредоносным программным обеспечением одного из обновлений популярной программы "CCleaner".

Как сообщает в понедельник вечером департамент киберполиции, информация о наличии вируса в "CCleaner" поступила к ним от подразделения компании "Cisco Talos". 

В сообщении отмечается, что зараженная вирусом версия программы "CCleaner" (5.33) была выпущена в период с 15 августа по 12 сентября 2017 года. Эта версия подписана с использованием действительного цифрового сертификата, который был выпущен компанией-разработчиком "Symantec Piriform Ltd". Поэтому пользователи при загрузке обновлений были уверены в надежности источника.

В то же время, зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников.

"Для недопущения распространения вируса и устранения всех технических проблем, киберполиции в частном порядке направит Интернет-провайдерам официальные письма с указанием IP-адресов инфицированных компьютеров для того, чтобы пользователи могли самостоятельно удалить вредоносное программное обеспечение со своего персонального компьютера", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты из киберполиции временно не рекомендуют использовать программное обеспечение "CCleaner" украинским пользователям, а советуют искать аналогичные продукты. Кроме того, специалисты советуют убедиться, что установленное на компьютерных системах антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур.

Напомним, хакеру, остановившему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ультразвук позволил тайком управлять голосовыми помощниками смартфоновПерсональные данные 143 млн американцев украденыПервые в истории киберучения провели министры обороны стран ЕС

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 6869
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5103
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 6306
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4711
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4021
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4600
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4516
  1. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 6826 / 7766
  2. Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе 4071 / 4760
  3. Россия готова к изменению стратегии на Донбассе, – Stratfor 3336 / 3894
  4. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 3243 / 4059
  5. Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов 2925 / 4642
  6. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на Донбассе 2256 / 2530
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2206 / 31055
  1. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 38 / 4059
  2. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 14 / 2149
  3. Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ 11 / 769
  4. Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ 11 / 926
  5. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 11 / 1741
  6. Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе 10 / 4760
  7. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 10 / 7766
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.