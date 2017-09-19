Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле

В прошлый раз ТС4 пролетел мимо нашей планеты в 2012 году

Астероид 2012 ТС4 должен пролететь в 44 880 километрах от Земли.

Об этом life.ru сообщили на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета. Это расстояние в 10 раз меньше расстояния от Луны до Земли.

Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли.

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Отмечается, что диаметр челябинского метеорита, который упал в 2013 году, составлял 19 метров. Несмотря на то что он был вдвое меньше нынешнего астероида, из-за падения объекта пострадало до полутора тысяч человек, а ударная волна повредила до 7000 зданий в городе.

В прошлый раз ТС4 пролетел мимо нашей планеты в 2012 году. И тогда он был вдвое дальше, на расстоянии 94 800 километров от Земли.

Напомним, "Глаз Сахары" сняли из космоса.