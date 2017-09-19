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Главная » Стиль жизни » Технологии » Легендарному смайлику сегодня исполнилось 35 лет

Легендарному смайлику сегодня исполнилось 35 лет

Легендарному смайлику сегодня исполнилось 35 лет

Писатель Владимир Набоков еще в 1969-м предлагал нечто подобное

19.09.17 567
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Профессор питтсбургского Университета Карнеги-Меллон Скотт Фалман 35 лет назад придумал использовать в электронной переписке двоеточие, тире и скобку в качестве символа, обозначающего улыбку.

Так был изобретен смайлик (эмотикон), без которого сейчас трудно представить онлайн-общение.

Как пишет ТАСС, изначально назначение смайлика было сугубо практическим. Дело в том, что в те годы у сотрудников американских университетов появилась возможность вести электронную переписку со своими коллегами, используя прообраз современного интернета - APRANET. Для коллективного общения был разработан так называемый электронный бюллетень - доска объявлений, на которую любой желающий мог "прикрепить" свое сообщение. 

Очень скоро на досках (их было несколько на различную тематику) стали появляться тексты, не имеющие никакого отношения к науке. Ученые шутили, спорили друг с другом, обсуждали общих знакомых и университетские дела, используя доски как соцсети или мессенджеры.  Сотрудникам, которых интересовали сугубо рабочие вопросы, было сложно разобраться в таком обилии сообщений - какие из них нужны для работы, а какие можно проигнорировать. Некоторые из ученых не понимали юмора и начинали серьезно отвечать на изначально шутливые тексты. 

Так и появилась необходимость придумать знак, с помощью которого можно было бы выделять из переписки несерьезные сообщения. Фалман предложил коллегам с помощью двоеточия, тире и закрывающей скобки изображать улыбающееся лицо, а меняя закрывающую скобку на открывающую - грустное. Так, по его задумке, можно было маркировать "шутливые" посты и "обычные".  

Впрочем,  Фалман был не первым, кому пришла в голову идея использовать в тексте скобку для обозначения улыбки. Эмигрировавший в США писатель Владимир Набоков еще в 1969-м предлагал нечто подобное. В интервью Олдену Уитмену, опубликованному в газете The New York Times, он писал: "Я часто думаю над тем, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки - нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь круглой скобки. Именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос".

А графическое изображение в виде улыбающегося лица появилось еще раньше - в 1963 году. Тогда американский художник Харви Болл получил заказ от страховой компании на создание образа счастливого лица, которое должно было поднимать настроение ее работников. Болл справился со своей задачей за 10 мин, нарисовав желтый круг с двумя точками-глазами и улыбающимся ртом. За свою работу он получил $45.

Напомним, в Британии появилась должность переводчика с языка смайликов.

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