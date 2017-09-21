Google покупает у HTC часть смартфонного бизнеса

IT-корпорация Google подтвердила, что покупает мобильный бизнес HTC. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на блог Google.
За компанию Powered американский гигант намерен заплатить $1,1 млрд. Powered, насчитывающая около 2 тысяч сотрудников, занимается разработкой моделей Pixel и Pixel C.
Google также приобретет у HTC неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность.
HTC продолжит заниматься разработкой смартфонов под своим брендом, однако потеряет отдел производства и исследований на мобильном рынке. Подразделение VR и шлем HTC Vive останутся у HTC и компания продолжит развивать это направление.