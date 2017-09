Для добычи биткоинов предложили новый метод майнинга

Концепция Proof-of-Space предусматривает процесс майнинга с использованием дискового пространства компьютера, а не его вычислительных мощностей, что является более экологичной альтернативой энергоемкому методу Proof-of-Work, который используется в сети биткоина. Об этом пишет CoinDesk.

Подробности нового метода описаны автором протокола BitTorrent Брэмом Коэном в документе Beyond Hellman’s Time-Memory Trade-Offs with Applications to Proofs of Space.

При таком подходе вероятность добычи блока пропорциональна сумме выделенного пространства, разделенной на общую пропускную способность сети. Этот метод, по словам авторов, будет более щадящим к окружающей среде, чем Proof of Work, и более выгодным экономически.

Помимо Коэна, авторами whitepaper указаны Хамза Абусала, Джоэл Алвэн, Кшиштоф Петржак из австрийского Института науки и технологии, Данило Хилко из парижской École Normale Supérieure и Леонид Рейзин из Бостонского университета.

Пока остается неясным, ляжет ли этот концепт в основу какой-либо новой цифровой валюты.

Напомним, в апреле Брэм Коэн анонсировал создание новой криптовалюты, в основу которой должен был лечь алгоритм Proof-of-Capacity, который также построен на принципе использования свободного дискового пространства.