В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней

Пока оно доступно только для iOS

Мобильное приложение, призванное помочь самостоятельно диагностировать заболевания по симптомам, разработали украинцы – Вадим Гринченко, работающий дизайнером в Groupon, и его сестра Лилия Курилец, главный аллерголог города Запорожья и преподаватель Запорожского государственного медицинского университета.

Как сообщает itc.ua, приложение называется First Aid и является бесплатным. Пока оно доступно только для iOS, версия для Android должна появиться где-то в будущем, когда привлекут достаточно инвестиций.

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First Aid – нельзя считать личным терапевтом и тем более использовать предоставленные им рекомендации в целях самолечения. Это своего рода первая медицинская помощь, что, собственно, и отражено в его названии. С его помощью можно попробовать определить причину физической боли, ознакомиться с вероятными диагнозами и понять, насколько критичной потенциально может быть ситуация, чтобы решить, стоить ли неотлагательно обращаться за помощью к специалисту или с визитом можно немного повременить, если, к примеру, это обычное растяжение мышц или легкий ушиб.

Работает приложение по тому же принципу, что и врач – задает соответствующие вопросы ("где болит, как болит, где отдает, чем сопровождается боль, что облегчает боль") для установления возможной причины. В общей сложности приложение знает о симптомах 52 болезни, от обычной крепатуры после спортзала до переломов и инсульта. Пользователь также может экспортировать результаты диагностики в PDF-файл и затем показать его врачу на приеме.

Из остального можно отметить кнопку быстрого вызова скорой помощи в любой части мира.

На данный момент приложение доступно на трех языках: украинском, русском и английском.

Напомним, люди, госпитализированные в выходные, умирают чаще, - исследование.