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Главная » Стиль жизни » Технологии » Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена

Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена

Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена
Фото: National Geographic

В своей работе специалисты основывались на методах, разработанных ФБР

21.09.17 1305
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Антрополог из Версальского университета Филипп Шарлье и криминалист Филипп Фрош восстановили облик жившей в античности женщины, череп которой хранится во французском городе Сен-Максимен-ла-Сент-Бом.

Церковники считают, что останки принадлежат Марии Магдалине.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на National Geographic.

Для создания портрета череп, хранящийся под стеклом в саркофаге, сфотографировали более 500 раз под разными углами. Благодаря этим снимкам была создана трехмерная компьютерная модель лица. Оказалось, что у женщины был острый нос, высокие скулы и круглое лицо.

На черепе сохранились волосы (они были темно-каштановые), а на них — глина, используемая в древности против вшей. Кожу окрасили в тон, характерный для жительниц Средиземноморья. Некоторые характеристики, такие как вес и выражение лица, исследователям пришлось домыслить. 

По словам Фроша, в своей работе они основывались на методах, разработанных ФБР и обычно использующихся для расследования преступлений. 

Как говорят сами исследователи, работа была для них "очень эмоциональной". При этом, они абсолютно не уверены в том, что череп принадлежит святой.

Напомним, Мария Магдалина — бывшая блудница, последовавшая за Христом и присутствовавшая при его распятии.

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