Компания Stratolaunch провела тестирование двигателей крупнейшего в мире самолета с одноименным названием.
Как сообщает itc.ua, все шесть турбореактивных двигателей судна успешно прошли тестовые процедуры.
Всего проводились три фазы тестирования. Первоначально использовались дополнительные источники энергии для "сухих двигателей". Затем был осуществлен переход к фазе "мокрых двигателей", когда к ним начало поступать топливо. Наконец, каждый двигатель запускался и тестировался индивидуально. В процессе тестирования все двигатели функционировали должным образом.