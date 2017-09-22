Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Крупнейший в мире самолет успешно протестирован

Видео Крупнейший в мире самолет успешно протестирован

<span class="label red">Видео</span> Крупнейший в мире самолет успешно протестирован
Фото: Stratolaunch

Все шесть турбореактивных двигателей судна прошли испытания

22.09.17 38
000

Компания Stratolaunch провела тестирование двигателей крупнейшего в мире самолета с одноименным названием.

Как сообщает itc.ua, все шесть турбореактивных двигателей судна успешно прошли тестовые процедуры.

Всего проводились три фазы тестирования. Первоначально использовались дополнительные источники энергии для "сухих двигателей". Затем был осуществлен переход к фазе "мокрых двигателей", когда к ним начало поступать топливо. Наконец, каждый двигатель запускался и тестировался индивидуально. В процессе тестирования все двигатели функционировали должным образом.

Напомним, Укроборонпром представил самолет "Дельфин".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Бомбардировщик ВКС РФ, участвовавший в Запад-2017, выкатился со взлетной полосы и разбилсяВ Балаклее военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над военной частьюУкроборонпром представил самолет "Дельфин"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 8617
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5601
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 11085
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5552
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5076
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5750
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4821
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2087
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3768
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6114
  1. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 4773 / 5231
  2. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 2082 / 2930
  3. Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира 1877 / 2568
  4. НБУ запускает новую систему банковских платежей 1826 / 2259
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1425 / 37042
  6. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 1303 / 1606
  7. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 1287 / 1445
  8. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 1102 / 11085
  9. Путин не будет встречаться с Захарченко, - Песков 1100 / 3269
  10. На ЧАЭС уже не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов 1018 / 1171
  1. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 16 / 1606
  2. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 9 / 1786
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 7 / 11085
  4. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 7 / 2930
  5. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 7 / 5231
  6. Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз 5 / 796
  7. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 5 / 1445
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4 / 37042
  9. НБУ запускает новую систему банковских платежей 4 / 2259
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.