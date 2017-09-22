Гейтс считает комбинацию из трех пальцев неудачной

Соучредитель и экс - глава Microsoft Билл Гейтс признал, что жалеет о выборе комбинации Ctrl+Alt+Del, применяемой для входа в систему и запуска диспетчера задач.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fudzilla, в ходе мероприятия Bloomberg Global Business Forum руководитель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн спросил у миллиардера, считает ли тот, что идея использовать "три пальца" является удачной. В ответ Гейтс назвал это решение ошибочным.

"Нельзя вернуться в прошлое и поменять в своей жизни какие-то мелочи, не рискуя при этом другими вещами. Конечно, если бы я мог внести небольшие изменения, то назначил бы эту операцию на одну клавишу", — заявил Гейтс.

Отмечается, что соучредитель Microsoft и ранее критиковал данную комбинацию. В 2013 году миллиардер заявил, что он настаивал на создании отдельной клавиши для входа в систему и запуска диспетчера задач, однако "парень, который проектировал клавиатуру для компьютера IBM", наотрез отказался от предложения Гейтса.

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