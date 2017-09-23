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Главная » Стиль жизни » Технологии » Инфографика Виртуальное время. Что происходит в интернете за одну минуту
<span class="label red">Инфографика</span> Виртуальное время. Что происходит в интернете за одну минуту
Фото: открытые источники

Инфографика Виртуальное время. Что происходит в интернете за одну минуту

Только в социальных сетях пользователь интернета проводит более пяти лет своей жизни. За это время можно 32 раза слетать на Луну или трижды обойти вокруг Великой Китайской стены

Елизавета Букреева, Дарья Тарасова - 23.09.17 41
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С появлением интернета мы научились за считаные секунды делать вещи, на которые раньше уходили недели. Например, заказать товар из США, узнать имя второго сына Чингисхана и курсы криптовалют на китайской бирже. Обратная сторона медали — перегрузка мозга ненужной информацией. Только в социальных сетях среднестатистический пользователь ежедневно проводит почти два часа. Экстраполируя это время на продолжительность человеческой жизни, получается более пяти лет. За это время можно 32 раза слетать на Луну или трижды обойти вокруг Великой Китайской стены.

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