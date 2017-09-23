С появлением интернета мы научились за считаные секунды делать вещи, на которые раньше уходили недели. Например, заказать товар из США, узнать имя второго сына Чингисхана и курсы криптовалют на китайской бирже. Обратная сторона медали — перегрузка мозга ненужной информацией. Только в социальных сетях среднестатистический пользователь ежедневно проводит почти два часа. Экстраполируя это время на продолжительность человеческой жизни, получается более пяти лет. За это время можно 32 раза слетать на Луну или трижды обойти вокруг Великой Китайской стены.
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