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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду

Видео Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду

<span class="label red">Видео</span> Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду
Кабель Marea / Фото: Telxius

Кабель Marea способен обеспечить одновременную трансляцию 71 млн роликов Youtube в HD-качестве

24.09.17 47
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Microsoft, Facebook и телекоммуникационная корпорация Telxius завершили создание Marea — самого технологически продвинутого подводного кабеля на сегодняшний день. Об этом сообщает Популярная механика.

Marea пересекает Атлантический океан на глубине более чем на 5200 метров ниже уровня моря, соединяя Вирджиния-Бич с Бильбао, что в Испании. Длина этого чуда инженерной мысли составляет целых 6 600 км, а общий вес порядка 4,65 миллионов килограммов.

Marea может передавать до 160 терабит данных в секунду, что, согласно заявлению Microsoft, более чем в 16 миллионов раз быстрее, чем среднестатистическое домашнее интернет-соединение, что позволяет одновременно транслировать 71 миллион видеороликов в HD-качестве.

К 2025 году ожидается восьмикратное увеличение трафика на текущих цифровых сервисах, а потому потенциал нового кабеля будет реализован на все 100%.

Важным достоинством Marea является также и то, что в будущем его можно будет кастомизировать и настраивать для взаимодействия с различными сетевыми устройствами. В настоящее время в Microsoft представлен широкий спектр облачных сервисов, которые компания планирует улучшить с помощью Marea: от Bing и Office 365 до Skype и Xbox Live. Для Facebook Marea в первую очередь интересен как средство, которое позволит социальной сети поддерживать VR-интерфейс.

Рафаэль Арранз, главный операционный директор Telxius, в предыдущем заявлении упомянул, что все современные приложения, особенно связанные с видео, потребляют огромные сетевые ресурсы. Чтобы обеспечить их корректную работу, необходимо привязать каждый сервис к высокопроизводительной системе с высокой пропускной способностью.

Стимулом для создания кабеля стал ураган Сэнди, который в 2012 году вызвал массовое нарушение сетевых коммуникаций и оставил США без интернета и телефонной связи на несколько дней.

"Это было серьезное происшествие, — говорит Фрэнк Рей, директор глобальной сетевой стратегии подразделения Microsoft Cloud Infrastructure and Operations, в заявлении для прессы. – Вся сеть между Северной Америкой и Европой была изолирована в течение нескольких часов. Ураган выявил потенциальную проблему в консолидации трансатлантических кабелей, которые были локализованы в Нью-Йорке и Нью-Джерси".

После встречи с руководителями Facebook на собраниях, компании в конечном итоге согласились объединить усилия для создания мощного и надежного кабеля. Работа началась в прошлом году – в августе 2016 года.

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