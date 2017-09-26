В Jumeirah Beach Park в Дубае был осуществлен тестовый вылет первого в мире беспилотного летающего такси.
Двухместное транспортное средство под названием AAT, разработанное немецкой компанией Drocal, способно перевозить людей без участия пилота.
Генеральный директор и председатель совета исполнительных директоров Управления по дорогам и транспорту (RTA) Маттар Аль Тайер сказал, что AAT обладает самыми высокими стандартами безопасности.
"Он также оснащен дополнительными аварийными парашютами, девятью автономными аккумуляторными системами и системой быстрой зарядки аккумулятора и подключаемой системой", - заявил он.
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Батарее, установленной в прототипе, требуется два часа для полной зарядки. В производственной версии это время будет значительно сокращено.
Летающее такси имеет места для двух пассажиров и может совершать полеты продолжительностью до 30 минут.
AAT можно будет заказать с помощью мобильного приложения.
В течение следующих пяти лет RTA будет сотрудничать с Управлением гражданской авиации Дубая, чтобы обеспечить интеграцию AAT в транспортную систему эмирата.
Фото: Reuters