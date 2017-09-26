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Главная » Стиль жизни » Технологии » Основателю мессенджера Telegram предъявили обвинения в Иране

Основателю мессенджера Telegram предъявили обвинения в Иране

Основателю мессенджера Telegram предъявили обвинения в Иране
Павел Дуров / Фото: Getty Images

Официальные обвинения – использование мессенджера террористами, рабо- и наркоторговцами, а также распространителями детской порнографии

26.09.17 91
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Власти Ирана предъявили обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, которого цитирует иранское агентство ISNA, мессенджером пользуются боевики террористической группировки "Исламское государство", передает Русская служба ВВС.

Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.

Сам Дуров заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

"Я удивлен. Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины [обвинений] другие", – написал он в Twitter.

Дуров также рассказал, что ежедневно модераторы Telegram блокируют больше тысячи каналов и чатов с порнографией и призывами к терроризму.

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