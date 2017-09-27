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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Телескоп VLT сделал новый снимок Глаза Сатурна – самой красивой туманности в галактике
<span class="label red">Видео</span> Телескоп VLT сделал новый снимок Глаза Сатурна – самой красивой туманности в галактике
Глаз Сатурна / Фото: European Southern Observatory

Видео Телескоп VLT сделал новый снимок Глаза Сатурна – самой красивой туманности в галактике

Планетарные туманности – это огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет

27.09.17 505
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Телескоп VLT получил новые детальные фотографии необычной туманности NGC 7009, похожей по своей форме на Сатурн или гигантский космический глаз, смотрящий на мир через линзу монокля. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на сайт Европейской южной обсерватории.

Планетарные туманности – это огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. Они представляют собой останки сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно "подогревается" ультрафиолетовым излучением умирающего светила, благодаря чему он начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма зависит от сложных процессов внутри недр светила, и поэтому ученые сегодня активно изучают подобные туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд.

Джереми Уолш из Европейской южной обсерватории в Чили и его коллеги наблюдали за одной из самых необычных планетарных туманностей, объектом NGC 7009 в созвездии Водолея. Эта туманность является одним из первых объектов такого рода в истории астрономии — ее открыл еще в 1782 году сам Уильям Гершель, автор термина "планетарная туманность", и она удалена от нас примерно на пять тысяч световых лет.

Уолш и его коллеги проводили необычный эксперимент – они использовали спектрограф MUSE, установленный на телескопе VLT, для того, чтобы следить за движением потоков газа и частичек пыли внутри NGC 7009. Подобные наблюдения, как надеются ученые, помогут нам понять, как эта туманность приобрела свою необычную форму, и раскроет тайну ее рождения.

Предварительный анализ данных, полученных Уолшем и его коллегами, показывает, что "Глаз Сатурна" (Saturn Nebula) имеет сложную слоистую структуру, пыль и газ в нем распределены крайне неоднородно. К примеру, пыль практически полностью отсутствует на границе между внутренней частью туманности, ярко-синем "зрачке" NGC 7009, и ее внешней частью, окрашенной в красной свет.

Причиной этого, как считают исследователи, является то, что ударная волна, порожденная в ходе одного их последних сбросов внешних оболочек светила, перемалывает зерна пыли или испаряет их, делая их невидимыми для телескопов. Этот процесс, по словам астрономов, может играть важную роль в наполнении Галактики будущими "стройматериалами" для планет, главным производителем которых и являются туманности, подобные NGC 7009.

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