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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Американские ученые создали робота-трансформера

Видео Американские ученые создали робота-трансформера

<span class="label red">Видео</span> Американские ученые создали робота-трансформера
Скриншот

Робот может стать колесом, кораблем или планером

28.09.17 255
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Учёные из Массачусетского технологического института изобрели робота, который может менять форму, становясь колесом, кораблём и даже планёром. Об этом пишет Популярная механика со ссылкой на Science Robotics.

Наружный каркас, или экзоскелет, робота выполнен в виде оригами. Разработчики описывают 4 экзоскелета, каждый из которых сделан из пластикового листа, складывающегося в ранее определённую форму при нагревании. Так, есть каркас в форме лодки, есть — в форме планёра; ещё один превращает робота в колесо; последний же предназначен для "ходьбы".

Каждый экзоскелет надевается, в свою очередь, на робота под именем Primer, который представляет собой небольшой магнитный кубик, дистанционно управляемый с помощью магнитных полей.

Как отметила соавтор работы Даниела Рас, не очень эффективно использовать разных роботов при выполнении каждого задания. Учёным, как продолжает Рас, удалось расширить возможности отдельного устройства, предоставляя ему различные "аксессуары" в различных ситуациях.

Исследователи предполагают, что такой подход в будущем может быть использован для создания мультифункциональных роботов; например, устройства для изучения Марса, которое будет менять экзоскелеты для выполнения различных задач.

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