Учёные из Массачусетского технологического института изобрели робота, который может менять форму, становясь колесом, кораблём и даже планёром. Об этом пишет Популярная механика со ссылкой на Science Robotics.

Наружный каркас, или экзоскелет, робота выполнен в виде оригами. Разработчики описывают 4 экзоскелета, каждый из которых сделан из пластикового листа, складывающегося в ранее определённую форму при нагревании. Так, есть каркас в форме лодки, есть — в форме планёра; ещё один превращает робота в колесо; последний же предназначен для "ходьбы".

Каждый экзоскелет надевается, в свою очередь, на робота под именем Primer, который представляет собой небольшой магнитный кубик, дистанционно управляемый с помощью магнитных полей.

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Как отметила соавтор работы Даниела Рас, не очень эффективно использовать разных роботов при выполнении каждого задания. Учёным, как продолжает Рас, удалось расширить возможности отдельного устройства, предоставляя ему различные "аксессуары" в различных ситуациях.

Исследователи предполагают, что такой подход в будущем может быть использован для создания мультифункциональных роботов; например, устройства для изучения Марса, которое будет менять экзоскелеты для выполнения различных задач.