Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

Произошло это в Тайване

На острове Тайвань произошел первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на портал Gizmochina.

Женщина по фамили Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple.

Спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки.

Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и при этом использовалось оригинальное зарядное устройство.

Владелица iPhone утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от остального корпуса.