Исследовательское подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin провело первые летные испытания прототипа перспективного гиперзвукового беспилотного летательного аппарата SR-72. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Первый полет состоялся в конце июля текущего года, однако публично о нем объявлено не было.

Проект SR-72 был впервые представлен компанией Lockheed Martin в 2013 году. Перспективный аппарат разрабатывается в качестве замены списанным в 1998 году разведывательным самолетам SR-71 Blackbird. Длина последнего составляла 32,7 метра, размах крыла – 16,9 метра, а высота – 5,6 метра. Этот аппарат мог развивать скорость до 3,2 числа Маха за счет комбинированных силовых установок.

Первый полет прототипа SR-72 состоялся на аэродроме 42-го ремонтного предприятия ВВС США в Палмдейле в Калифорнии. Там же расположена штаб-квартира подразделения Skunk Works. Во время первого полета беспилотник сопровождали два учебных самолета T-38 Talon. Подробности о первых испытаниях не раскрываются, но, вероятно, они прошли успешно.

Выступая на выставке WCX: SAE World Congress Experience, прошедшей на территории военной базы "Форт-Уэрт" в Техасе в конце сентября 2017 года, исполнительный вице-президент по аэронавтике компании Lockheed Martin Орландо Карвальо заявил, что Skunk Works удвоила ресурсы, выделенные на гиперзвуковой проект.

"Я думаю, что Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции", – сказал Карвальо, добавив, что не может вдаваться в какие-либо детали.

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В начале июля текущего года стало известно, что подразделение Skunk Works провело успешные испытания некоторых систем, интегрированных в прототип SR-72. Эти испытания проводились с 2013 года. Испытания, в частности, прошли элементы комбинированной силовой установки аппарата, которая позволит ему выполнять полеты на скорости шести чисел Маха (7,4 тысячи километра в час).

Основу силовой установки SR-72 составит турбореактивный двигатель, способный разгонять аппарат быстрее 1,5-2 чисел Маха. Уже на этой скорости будет включаться сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который будет разгонять аппарат до шести чисел Маха.

По оценке компании, наибольшую сложность в проекте представляет диапазон от 2,2 до четырех чисел Маха. В силу особенностей конструкции турбореактивные двигатели, используемые на современных истребителях, не могут разгонять самолет быстрее 2,2 числа Маха. В то же время прямоточные воздушно-реактивные двигатели не могут "подхватывать" полет на скорости ниже четырех чисел Маха.

Lockheed Martin намерена завершить разработку гиперзвукового аппарата SR-72 к середине 2020-х годов. Стоимость разработки и производства одного демонстратора технологий SR-72 составит менее одного миллиарда долларов.