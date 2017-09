Ракеты BFR, разрабатываемые компанией SpaceX, доставят первые грузы на поверхность Марса в 2022 году. Об этом в своем выступлении на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) сообщил основатель компании Илон Маск, передает N+1.

Первая команда колонизаторов-строителей, по мнению Маска, доберется до планеты к 2024 году.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск высказывался о планах колонизировать Марс еще в 2011 году: тогда он рассчитывал, что первый человек окажется на поверхности "красной планеты" в течение последующих 10-20 лет.

Первый корабль, беспилотник Dragon, компания планировала посадить на поверхность Марса в 2018 году, однако затем полет несколько раз сдвигали: в итоге Маск и вовсе отказался от реактивной посадки корабля.

Теперь стало известно о новых планах компании начать строительство марсианского города.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG