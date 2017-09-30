Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото / Видео В Италии придумали суперъяхту с интеллектуальным винным погребом

Фото / Видео В Италии придумали суперъяхту с интеллектуальным винным погребом

<span class="label red">Фото / Видео</span> В Италии придумали суперъяхту с интеллектуальным винным погребом
Яхта Progetto Bolide / Фото: superyachttimes.com

Для каждой бутылки вина предусмотрена индивидуальная система кондициониования

30.09.17 33
000

Итальянская верфь Tankoa Yachts совместно с архитектурным бюро Exclusiva Design представила концепт 72-метровой суперъяхты Progetto Bolide. Об этом сообщает SuperYacht Times.

Проект был обнародован на яхт-шоу в Монако. Внешний вид судна вдохновлен работами итальянских футуристов начала ХХ века. На борту предусмотрен инновационный винный погреб с системой кондиционирования для каждой бутылки соответственно сорту и году. В погребе установлена собственная интегрированная сеть Wi-Fi, позволяющая быстрее найти необходимую бутылку.

На яхте предусмотрена двухуровневая каюта владельца, включающая кабинет, спортзал и спа, а также главная спальня с панорамным обзором. Гости разместятся в пяти VIP-каютах. Максимальная скорость судна — 18 узлов (около 33 километров в час). Стоимость осуществления проекта не сообщается.

Яхта Progetto Bolide и ее интерьеры

Фото: superyachttimes.com

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Создатель суперкара Джеймса Бонда сделает супермини-субмаринуМозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечестваМарсианский город появится в ОАЭ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3471
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6826
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4350
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3391
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1728
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2036
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7423
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5239
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2462
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3336
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 32475 / 33911
  2. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 8079 / 9448
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 6904 / 14974
  4. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2030 / 2231
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1908 / 45851
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 1453 / 1691
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1189 / 5062
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 1118 / 1207
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 949 / 1006
  10. Минздрав назвал основную причину смертности в Украине 839 / 982
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 55 / 33911
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 44 / 14974
  3. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 32 / 1691
  4. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 11 / 9448
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 7 / 2231
  6. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 1006
  7. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 6 / 3045
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 6 / 1207
  9. МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев 5 / 712
  10. Россия продает на международных рынках уголь из оккупированных районов Донбасса, – Bloomberg 5 / 253
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.