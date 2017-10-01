Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 2019 год

Интеграция компонентов и тестирование телескопа заняло больше времени, чем предполагалось

NASA снова перенесло запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба — с октября 2018 года на весну 2019 года. Об этом сообщает Популярная механика.

Как объяснили в NASA, задержка связана с тем, что интеграция компонентов и тестирование телескопа заняло больше времени, чем предполагалось.

"Джеймс Уэбб" больше и сложнее большинства подобных устройств, поэтому и интегрировать его элементы в космический аппарат труднее; например, специалисты должны проверить и установить 100 солнцезащитных мембран.

Таким образом, задержка не связана с аппаратными или технологическими сбоями.

На данный момент окно для запуска нового аппарата координируется с Европейским космическим агентством (ESA).

Ракета-носитель ESA под названием "Ариан-5" должна будет вывести телескоп "Джеймс Уэбб" на околоземную орбиту. Теперь запуск ожидается в марте—июне 2019 года.

Телескоп имени Джеймса Уэбба является мощнейшим космическим телескопом в мире. Он обладает составным зеркалом диаметром 6,5 метра и будет исследовать планеты и малые тела Солнечной системы, экзопланеты, галактики и другие астрономические объекты.