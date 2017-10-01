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Главная » Стиль жизни » Технологии » Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 2019 год

Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 2019 год

Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 2019 год
Телескоп имени Джеймса Уэбба / Фото: NASA

Интеграция компонентов и тестирование телескопа заняло больше времени, чем предполагалось

01.10.17 334
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NASA снова перенесло запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба — с октября 2018 года на весну 2019 года. Об этом сообщает Популярная механика.

Как объяснили в NASA, задержка связана с тем, что интеграция компонентов и тестирование телескопа заняло больше времени, чем предполагалось.

"Джеймс Уэбб" больше и сложнее большинства подобных устройств, поэтому и интегрировать его элементы в космический аппарат труднее; например, специалисты должны проверить и установить 100 солнцезащитных мембран.

Таким образом, задержка не связана с аппаратными или технологическими сбоями.

На данный момент окно для запуска нового аппарата координируется с Европейским космическим агентством (ESA).

Ракета-носитель ESA под названием "Ариан-5" должна будет вывести телескоп "Джеймс Уэбб" на околоземную орбиту. Теперь запуск ожидается в марте—июне 2019 года.

Телескоп имени Джеймса Уэбба является мощнейшим космическим телескопом в мире. Он обладает составным зеркалом диаметром 6,5 метра и будет исследовать планеты и малые тела Солнечной системы, экзопланеты, галактики и другие астрономические объекты.

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