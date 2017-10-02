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Главная » Стиль жизни » Технологии » В ноябре в космос запустят три украинских ракеты-носителя

В ноябре в космос запустят три украинских ракеты-носителя

В ноябре в космос запустят три украинских ракеты-носителя
Фото из открытых источников

Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году

02.10.17 67
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В ноябре 2017 планируется запуск в космос трех ракет-носителей, созданных при участии Украины. Об этом сообщает Аэрокосмический портал Украины со ссылкой на сайт spaceflightnow.com.

В частности, состоятся запуски ракет-носителей "Вега" (8 ноября), "Антарес" (10 ноября) и "Зенит" (точная дата не указана).

Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба Днипро) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.

Ракета-носитель "Зенит" разработана КБ Южное им. М.К. Янгеля и изготовлена госпредприятием Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова в кооперации с другими предприятиями.

Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.

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