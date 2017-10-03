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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Европе испытали систему самоуничтожения снарядов на лету

В Европе испытали систему самоуничтожения снарядов на лету

В Европе испытали систему самоуничтожения снарядов на лету
Снаряд с системой MAS GA / Фото: Diehl / Leonardo

Такая система позволит проводить испытания боеприпасов на небольших полигонах

03.10.17 162
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Специалисты Европейского оборонного агентства провели испытания системы самоуничтожения для высокоточных артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Defense Aerospace.

Проверки проводились на корректируемом снаряде выстрела Vulcano калибра 155 миллиметров и были признаны успешными.

Многие страны Европейского союза не располагают большими по площади полигонами, где можно было бы проводить полноценные испытания артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Имеющиеся полигоны либо граничат с населенными пунктами, либо с производственными предприятиями.

Предполагается, что система самоуничтожения, разрабатываемая в рамках проекта MAS GA (Mission Abort System for Guided Ammunition, система аварийного прекращения выполнения задачи для корректируемых боеприпасов), позволит проводить испытания боеприпасов на небольших полигонах.

Новая система, активируемая в момент выстрела, уже в полете непрерывно отслеживает траекторию полета снаряда. В случае, если по ее расчетам, снаряд отклоняется от заданной траектории и может вылететь за пределы полигона, система самоуничтожения разрушает снаряд – он разъединяется на две части, которые падают в границе стрельбища.

MAS GA представляет собой кольцо с электроникой управления и небольшим взрывным зарядом, устанавливаемое на корпус снаряда. Разрушение снаряда в полете происходит благодаря подрыву взрывчатки в системе. Испытания MAS GA проводились стрельбой из немецкой гаубицы PzH2000 на полигоне "Меппен" в Германии.

В ближайшее время Европейское оборонное агентство планирует принять решение о начале серийного производства новой системы. Кроме того, агентство планирует заказать разработку уменьшенных версий MAS GA, которые можно было бы использовать на боеприпасах меньшего калибра вплоть до 70 миллиметров.

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