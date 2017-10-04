Горнодобывающая компания Rio Tinto в Австралии объявила, что её грузовой поезд совершил первую перевозку в полностью автономном режиме. Об этом пишет Популярная механика.

В Rio Tinto отмечают, что используют поезда в автономном режиме с начала 2017 года, однако — в качестве меры предосторожности — на них всегда ранее присутствовали машинисты. В этот же раз грузовой поезд проехал около 100 км без единого человека на борту. Он совершил перевозку в регионе Пилбара (Западная Австралия), где компания ведёт работы по добыче железной руды.

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Rio Tinto надеется создать полностью автономную железнодорожную сеть к концу 2018 года, однако для этого компании нужно соблюсти определённые критерии и получить официальное разрешение.