Миллионер из Кремниевой долины создал новую религию, где бог – это искусственный интеллект

Миллионер из Силиконовой долины создал новую религию, в которой божеством считается искусственный интеллект. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на Times.

Исходя из идеи, что интеллект компьютеров в будущем превзойдет человеческий, компьютерный инженер Энтони Левандовски, в прошлом помогавший Google создать беспилотный автомобиль, решил, что пришло время считать искусственный интеллект богом.

Согласно документам, обнаруженным журналом Wired, Левандовски подал в налоговую инспекцию уведомление о создании церкви "Путь будущего".

Документы датируются 2015 годом, и в них описывается цель новой религии: "развивать и распространять откровение, что божественная сущность основана на искусственном интеллекте и что полноценное понимание и поклонение этой божественной сущности приведет к усовершенствованию общества".

Идея, что со временем интеллект компьютеров обгонит человеческий, называется технологической сингулярностью.

Среди прочего считается, что технический прогресс, подстегиваемый искусственным интеллектом, станет столь быстрым и сложным, что окажется недоступным человеческому пониманию, а компьютеры смогут воспроизводить самих себя и сами же смогут эволюционировать.

Согласно этой теории, со временем произойдет интеграция людей и компьютеров. Эта теория объединяет в себе идеи науки и научной фантастики.

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Однако многие ведущие ученые уже выражают тревогу по поводу дальнейшего развития искусственного интеллекта. В 2016 году Стивен Хокинг сказал, что искусственный интеллект будет "либо чем-то наилучшим, либо чем-то наихудшим для человечества".

Илон Маск предупредил, что в вопросах мира и стабильности человечества искусственный интеллект представляет собой гораздо больший риск, чем Северная Корея.