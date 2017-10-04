Мир отмечает День начала космической эры человечества

В этот день 60 лет назад был осуществлен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли

4 октября, в День начала космической эры человечества, стартует Всемирная неделя космоса.

Всемирная неделя космоса является ежегодным событием, которое отмечается в период с 4 по 10 октября. Проводится в соответствии с резолюцией ГА ООН от 6 декабря 1999 года в ознаменование вклада космической науки и технологий в улучшение условий жизни человека на Земле, напоминает "Укринформ".

Событие приурочено к успешному запуску первого в мире искусственного спутника Земли (руководителем проекта был наш соотечественник Сергей Павлович Королев), который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, а также вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Украина присоединилась к этому Договору 22 мая 1967 года.

Тема нынешней недели космоса - "Исследуя новые миры в космосе" - привлекает внимание к развитию технологий по исследованию космоса, включая астробиологические миссии NASA "Новые горизонты" к Плутону и поясу Койпера; разработки, которые ведет компания Lockheed Martin по созданию первого летательного аппарата для глубокого исследования космоса; проект Space X, который ставит своей целью освоение Марса и других планет; другие технологии, призванные исследовать космическое пространство.

Напомним, в ноябре в космос запустят три украинских ракеты-носителя.