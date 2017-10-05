Ваше имя может оказаться на Марсе

Лаборатория реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory или JPL) предлагает всем заинтересованным землянам стать частью миссии InSight на Марс.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт организации.

Достаточно на сайте миссии заполнить форму, и ваше имя в мае 2018 года отправится на Красную планету. Это вторая подобная возможность, которая возникла из-за задержки в отправлении миссии InSight.

Этот спускаемый аппарат должен сесть на Красную планету в конце следующего года. Он будет наблюдать за "марсотрясениями", температурой и процессами, которые происходят в недрах Марса.

Согласно первоначальному плану InSight должен был отправиться на Красную планету в марте 2016 года. Однако из-за неполадок в работе французкого сейсмометра старт пришлось отложить.

Напомним, на Марсе зафиксировано мощное сияние.