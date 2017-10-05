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Главная » Стиль жизни » Технологии » Трансляция Астронавты NASA вышли в открытый космос
<span class="label red">Трансляция</span> Астронавты NASA вышли в открытый космос
Фото: Getty Images/Fotobank

Трансляция Астронавты NASA вышли в открытый космос

Планируется, что астронавты пробудут в космосе около 6,5 часов

05.10.17 249
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Астронавты Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай, находящиеся на МКС, совершают выход в открытый космос. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на NASA.

Планируется, что космонавты пробудут в космосе около 6,5 часов. Они должны будут отремонтировать манипулятор Canadarm2. Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай должны будут заменить захватный механизм манипулятора, который ранее вышел из строя.

10 октября Брезник и Ванде Хай снова выйдут в космос. 18 октября пределы Международной космической станции покинут Брезник и астронавт Джозеф Акаба.

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