Планируется, что астронавты пробудут в космосе около 6,5 часов

Астронавты Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай, находящиеся на МКС, совершают выход в открытый космос. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на NASA.

Планируется, что космонавты пробудут в космосе около 6,5 часов. Они должны будут отремонтировать манипулятор Canadarm2. Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай должны будут заменить захватный механизм манипулятора, который ранее вышел из строя.

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10 октября Брезник и Ванде Хай снова выйдут в космос. 18 октября пределы Международной космической станции покинут Брезник и астронавт Джозеф Акаба.