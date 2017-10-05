Искры жизни на Землю принесли метеориты, - исследование

Это произошло еще до того, как образовался защитный озоновый слой

Расчеты ученых из Университета Макмастера (Канада) и Института Макса Планка (Германия) показывают, что основные молекулярные строительные блоки в так называемом первичном бульоне на Земле появились из космоса - благодаря метеоритам.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-релиз университета.

Авторы Бен К.Д. Пирс и Ральф Пудриц отмечают: имеющиеся у них данные свидетельствуют о том, что жизнь зародилась на Земле в период формирования планеты, когда еще не образовался защитный озоновый слой.

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По словам ученых, "искрами жизни" являются РНК-полимеры, создававшиеся из нуклеотидов, которые доставлялись на Землю метеоритами и попадали в первичный бульон, накапливаясь на поверхности "слоями". Так продолжалось до тех пор, пока не развилась ДНК.

Напомним, "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба.