Lenovo представила ультрасовременный ретроноутбук

Китайская компания Lenovo, к которой в 2005 году перешли права на бизнес IBM по производству ноутбуков, представила юбилейную модель ThinkPad T470. Это дань уважения легендарному IBM ThinkPad 700C, который был выпущен в октябре 1992 года.

Ноутбуки ThinkPad так давно на рынке, сумели пережить многое и не раз становились первыми в чем-то, сообщает tech.onliner.by: первый ноутбук в космосе, первый на базе серверного процессора и т. д. Вокруг этой линейки сложилась легендарная аура. Многие ретроэлементы линейки ThinkPad до сих пор используются в современных ноутбуках Lenovo.

В юбилейном ноутбуке совместили оригинальные мотивы и современную начинку. Прорезиненное покрытие, TrackPoint, клавиатура ThinkPad с голубой кнопкой Enter, разноцветное лого и несколько светодиодов.

Внутри установлен процессор Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, видеокарта GeForce 940MX. Разъемы, естественно, современные: USB-C, три стандартных USB порта, кардридер, HDMI-порт и разъем для Ethernet-подключения. Присутствует и сканер отпечатков пальцев.

Цена на ноутбук стартует от $1900.

Напомним, первый в Украине музей компьютеров открылся в Харькове.