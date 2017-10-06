Китайские ученые оценили IQ искусственного интеллекта

Китайские исследователи оценили способности искусственного интеллекта. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Business Insider.
Согласно докладу, наибольшим IQ обладает ассистент Google — 47,3 балла. Далее следует китайский поисковик Baidu (33), Microsoft Bing (32) и Siri (24).
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Несмотря на хороший показатель ИИ от Google, эксперты отмечают, что до человеческого интеллекта компьютерам пока еще далеко — средний IQ шестилетнего ребенка равняется 55,5.