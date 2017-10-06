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Главная » Стиль жизни » Технологии » Китайские ученые оценили IQ искусственного интеллекта

Китайские ученые оценили IQ искусственного интеллекта

Китайские ученые оценили IQ искусственного интеллекта
Фото из открытых источников

Самым умным оказался ассистент Google

06.10.17 119
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Китайские исследователи оценили способности искусственного интеллекта. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Business Insider.

Согласно докладу, наибольшим IQ обладает ассистент Google — 47,3 балла. Далее следует китайский поисковик Baidu (33), Microsoft Bing (32) и Siri (24).

Несмотря на хороший показатель ИИ от Google, эксперты отмечают, что до человеческого интеллекта компьютерам пока еще далеко — средний IQ шестилетнего ребенка равняется 55,5.

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