Астрономический клуб в Европейском космическом астрономическом центре ESA попытался сделать редкую фотографию Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца. Несмотря на все удачно сложившиеся факторы, такие как ясное небо, снимок был испорчен птицей, которая в это время пролетала по пересекающей космическую станцию траектории. Об этом пишет Naked Science.

Станция движется вокруг Земли на высоте примерно 400 км, что позволило астрономам подсчитать высоту полета птицы – 86 метров от объектива камеры. Разница в размерах и расстоянии сделали и птицу, и космическую станцию очень похожими.

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Фотографирование Международной космической станции, проходящей на фоне Солнца, Луны или других планет, – довольно популярное занятие для астрофотографов. Однако это хобби требует планирования, терпения и удачи. Камера должна быть настроена в нужное время в нужном месте, чтобы сфотографировать космическую станцию, когда она пролетает со скоростью 28 800 км/ч. На таких скоростях у фотографа есть лишь чуть больше секунды, чтобы сделать снимки, и, если что-нибудь заблокирует обзор или испортит фотографию, следующего шанса придется ждать несколько недель.

Фото: naked-science.ru