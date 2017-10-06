Windows больше не может конкурировать с Google и Apple

Рынок уже не готов найти место для конкуренции гигантов

HP отказывается от дальнейших планов по развитию линейки смартфонов на Windows из-за поменявшейся парадигмы Microsoft.

Об этом со ссылкой на The Register пишут мировые СМИ.

Корпорация больше не хочет (или не может) конкурировать с гигантами этого рынка в лице Google и Apple.

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HP в прошлом году представила производительный Elite x3, который с помощью док-станций мог превращаться в планшет и настольный компьютер. В первую очередь он был сориентирован на бизнес-сегмент. Тогда говорилось о развитии экосистемы и выпуске еще пары продуктов на Windows. Однако планы компании поменялись. Поддержка Elite x3 будет продолжаться до 2019 года.

Опыт работы двух гигантов показывает, что рынок уже не готов найти местечко для конкурентов Apple и Google.

Напомним, последний Lumia-смартфон от Windows был представлен в 2015 году.