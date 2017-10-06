Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Windows больше не может конкурировать с Google и Apple

Windows больше не может конкурировать с Google и Apple

Windows больше не может конкурировать с Google и Apple
Фото: iGuides

Рынок уже не готов найти место для конкуренции гигантов

06.10.17 186
000

HP отказывается от дальнейших планов по развитию линейки смартфонов на Windows из-за поменявшейся парадигмы Microsoft.

Об этом со ссылкой на The Register пишут мировые СМИ.

Корпорация больше не хочет (или не может) конкурировать с гигантами этого рынка в лице Google и Apple. 

HP в прошлом году представила производительный Elite x3, который с помощью док-станций мог превращаться в планшет и настольный компьютер. В первую очередь он был сориентирован на бизнес-сегмент. Тогда говорилось о развитии экосистемы и выпуске еще пары продуктов на Windows. Однако планы компании поменялись. Поддержка Elite x3 будет продолжаться до 2019 года. 

Опыт работы двух гигантов показывает, что рынок уже не готов найти местечко для конкурентов Apple и Google. 

Напомним, последний Lumia-смартфон от Windows был представлен в 2015 году.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Китайские ученые оценили IQ искусственного интеллектаiPhone 8 Plus начали вздуватьсяSiri чудит с национальным гимном Болгарии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3727
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 25119
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2790
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10323
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3872
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4449
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5390
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3717
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30286
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1458
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7564 / 8361
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4183 / 4710
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3738 / 55629
  4. Стингу в Киеве понадобился врач 2556 / 2928
  5. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2528 / 2820
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2128 / 2446
  7. Киев будет полностью украинизирован 2065 / 2381
  8. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 1992 / 2328
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1946 / 2234
  10. Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских 1852 / 2067
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 31 / 79587
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 19 / 4769
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 2031
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8361
  5. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 15 / 25119
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 15 / 10323
  7. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2234
  8. Киев будет полностью украинизирован 11 / 2381
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2030
  10. Нацгвардия испытала новые автоматические карабины 7 / 924
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.