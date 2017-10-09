Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику ESO 553-46 – "рекордсмена" по скорости звездообразования. Об этом пишет Naked Science.

Карликовая галактика, несмотря на свои небольшие размеры, обладает очень высокой активностью и создает звезды с огромной скоростью. ESO 553-46 имеет одну из самых высоких скоростей звездообразования среди 1000 галактик, ближайших к Млечному Пути.

Скопления молодых горячих звезд раскалывают галактику. Сильное излучение, которое они производят, также приводит к тому, что окружающий их газ загорается – на это указывает ярко-красная область на данном изображении. Малая масса и отличительная окраска галактик этого типа побудили астрономов классифицировать их как голубых компактных карликов (BCD).

Не имея ясного ядра и структуры, которые присущи многим крупным галактикам, такие галактики, как ESO 553-46, состоят из множества больших скоплений звезд, связанных гравитацией. Их химический состав интересен астрономам, поскольку они содержат относительно немного космической пыли и несколько элементов тяжелее гелия, которые производятся в звездах и распространяются через взрывы сверхновых. Такие условия поразительно похожи на те, что существовали в ранней Вселенной, когда начали формироваться первые галактики.

Галактика ESO 553-46 / Фото: naked-science.ru