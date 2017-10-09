Microsoft больше не будет развивать Windows Phone

Компания Microsoft перестанет разрабатывать новые функции и аппаратное обеспечение для Windows Phone. Об этом заявил вице-президент по операционным системам Джо Белфиор в серии сообщений в Twitter, передает N+1.

Вместе с этим он заверил, что Microsoft продолжит поддерживать платформу и выпускать для нее обновления с исправлениями ошибок и устранением уязвимостей.

В качестве одного из объяснений такого шага вице-президент компании заявил, что несмотря на различные программы по поддержке разработчиков приложений, доля пользователей платформы была слишком мала для многих компаний, из-за чего они не видели смысла в трате своих ресурсов на создание версий приложений для мобильной Windows.

Напомним, Windows Phone — платформа, разработанная Microsoft для мобильных устройств, которая пришла на смену Windows Mobile. Система была представлена в 2010 году, но, несмотря на усилия компании, за несколько последующих лет она так и не стала популярной. Согласно данным за первый квартал 2017 года, абсолютное большинство продаваемых смартфонов работают под управлением Android и iOS, а доля других операционных систем, в том числе и Windows, снизилась до двух десятых процента.