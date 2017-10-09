Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась и приземлилась на беспилотном корабле SpaceX в Тихом океане через 7,5 минут после запуска

Сегодня, 9 октября, частная космическая компания SpaceX успешно вывела 10 спутников связи Iridium Next при помощи ракеты-носителя Falcon 9 на околоземную орбиту. Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на Space.com.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с базы ВВС Ванденберга в Калифорнии в 15:37 по Киеву.

Первая ступень ракеты успешно отделилась и приземлилась на беспилотном корабле SpaceX в Тихом океане через 7,5 минут после запуска. Через час и 12 минут после старта ракеты, все находившиеся на ее борту спутники были успешно выведены на орбиту.

Запланировано, что на орбиту будет выведено 66 основных спутников Iridium Next и 9 резервных. Этот запуск стал третьим из восьми запланированных. На данный момент на орбиту было выведено 30 аппаратов. Компания планирует использовать эти спутники для предоставления клиентам "действительно глобального сервиса широкополосного доступа".

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На конференции весной прошлого года представители Iridium обсудили пути использования спутников для лучшего отслеживания самолетов, особенно в открытом океане, где наземные системы слежения недоступны. Согласно заявлению, коммерческая услуга будет доступна в начале второго квартала 2018 года.