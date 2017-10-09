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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников связи

Видео SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников связи

<span class="label red">Видео</span> SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников связи
Falcon 9 / Фото: twitter.com/spacex

Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась и приземлилась на беспилотном корабле SpaceX в Тихом океане через 7,5 минут после запуска

09.10.17 68
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Сегодня, 9 октября, частная космическая компания SpaceX успешно вывела 10 спутников связи Iridium Next при помощи ракеты-носителя Falcon 9 на околоземную орбиту. Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на Space.com.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с базы ВВС Ванденберга в Калифорнии в 15:37 по Киеву.

Первая ступень ракеты успешно отделилась и приземлилась на беспилотном корабле SpaceX в Тихом океане через 7,5 минут после запуска. Через час и 12 минут после старта ракеты, все находившиеся на ее борту спутники были успешно выведены на орбиту.

Запланировано, что на орбиту будет выведено 66 основных спутников Iridium Next и 9 резервных. Этот запуск стал третьим из восьми запланированных. На данный момент на орбиту было выведено 30 аппаратов. Компания планирует использовать эти спутники для предоставления клиентам "действительно глобального сервиса широкополосного доступа".

На конференции весной прошлого года представители Iridium обсудили пути использования спутников для лучшего отслеживания самолетов, особенно в открытом океане, где наземные системы слежения недоступны. Согласно заявлению, коммерческая услуга будет доступна в начале второго квартала 2018 года.

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