На Марсе были условия для возникновения жизни, - ученые

Международная группа исследователей опубликовала результаты анализа данных, присланных орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) - снимки больших массивов осадочных пород на юге Марса. Данные свидетельствуют о том, что наносы частиц, из которых сформировался рельеф этой части планеты, были сформированы потоками горячей воды, поднимавшейся из придонных источников в вулканически активной части Марса. Об этом пишет Популярная механика.

Согласно одной из теорий происхождения жизни на Земле, первые компоненты, необходимые для появления живой клетки, синтезировались возле черных курильщиков - гидротермальных источников на дне океана. Снимки MRO служат доказательством того, что примерно в то же время, что и на Земле, на Марсе могли существовать условия, аналогичные тем, что привели к появлению жизни на нашей планете.

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В наши дни на Марсе нет ни воды, ни вулканической активности. Гидротермальные источники били там, по оценкам учёных, 3,7 млрд лет назад.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS