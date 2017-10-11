Илон Маск опубликовал в Instagram видео, демонстрирующее процесс сборки Tesla Model 3.

Как пояснил Маск, ролик никак не редактировался: скорость производства нового электромобиля от Tesla действительно составляет одну десятую от проектной. По словам главы Tesla, она была снижена для того, чтобы "убедиться в правильности сборочного процесса, а также в том, что человек может вовремя остановить роботов, если что-то идёт не по плану".

По всей видимости, данное видео – это ответ на сообщения о том, что Tesla не укладывается в график по производству Model 3.

Ранее компания планировала наладить выпуск 20 000 автомобилей в месяц к декабрю (а затем, в 2018 году, количество должно было бы удвоиться). В третьем квартале текущего года Tesla должна была собрать 1 500 машин, однако собрала лишь 260. При этом на Model 3 уже оформили предзаказ более 450 тысяч клиентов.

В Tesla выпадение из графика объясняют сложностями в отладке производственных процессов на заводах в Калифорнии и Неваде, однако обещают, что в скором времени удастся исправить ситуацию.