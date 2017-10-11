Пентагон заказал для своих истребителей боевой лазер

Лазер будет эффективен при полетах как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости

Американская оборонная компания Lockheed Martin по заказу министерства обороны США разрабатывает мощный лазерный генератор, который будет использоваться в перспективном боевом лазере для военных самолетов. Об этом сообщает Популярная механика.

Разработка боевых высокоэнергетических лазеров для авиации ведется по заказу Пентагона в рамках проекта SHiELD. Согласно условиям контракта, лазер должен уметь эффективно работать при полетах как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости.

Боевые лазеры предназначены как для самозащиты, так и для уничтожения целей противника – других самолетов или наземных объектов. Основное преимущество лазера – низкая стоимость выстрела и отсутствие привычных патронов.

Лазер планируется разместить в подвесном контейнере, который по размерам сравним с инфракрасными или лазерными излучателями.

Перспективные американские истребители Пентагон намерен оснастить тремя видами лазеров.

Маломощные установки мощностью менее одного киловатта будут использоваться для подсветки цели, наведения оружия и противодействия системам наблюдения противника. Установки средней мощности (несколько десятков киловатт) планируется использовать для защиты истребителя от ракет, а лазер высокой мощности будет способен сбивать другие самолеты и уничтожать наземные цели.

Мощные боевые лазеры рассматриваются прежде всего в контексте одного из типов вооружения для перспективных истребителей шестого поколения, но лазерные системы наведения и защиты от ракет планируется устанавливать и на действующие самолеты.

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Разрабатываемый Lockheed Martin генератор лазерного излучения должен быть компактным и легким настолько, чтобы его можно было использовать на боевых самолетах. Прототип лазерной установки малой мощности будет испытан в 2021 году, а высокомощный лазер – чуть позже. Испытания будут проводиться на тактическом боевом самолете.

Стоимость контракта на разработку лазерного генератора составляет $26 млн.