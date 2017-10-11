Об использовании "Касперского" хакерами РФ разведка Израиля предупредила еще 2 года назад, – СМИ

Российские хакеры превратили ПО "Лаборатории Касперского" в своеобразный Google-поиск по конфиденциальной информации

Израильские разведчики обнаружили использование хакерами российского правительства антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" для похищения данных, которое также используют 400 миллионов людей во всем мире, в том числе государственные учреждения США. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американские СМИ, передает Европейская правда.

По данным издания The New York Times, которое первым сообщило об этом, израильские разведчики два года назад проникли в сеть "Касперского" и предупредили своих американских коллег о вмешательстве России.

Это только в прошлом месяце привело к принятию решения в Вашингтоне об удалении программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с правительственных компьютеров.

Накануне издание The Washington Post также сообщило, что израильские разведчики обнаружили в сети "Касперского" хакерские инструменты, которые могли быть получены только от Агентства национальной безопасности США. После расследования, в АНБ выяснили, что эти инструменты находятся в правительстве России.

Ранее сообщалось, что российские хакеры, работающие на правительство РФ, похитили в 2015 году секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности (АНБ), в частности, данные о том, как США проникают в компьютерные сети за рубежом и осуществляют защиту от кибератак.

Пока неизвестно, какие еще секретные данные США получили российские хакеры, превращая программное обеспечение Касперского в своеобразный Google-поиск по конфиденциальной информации.

Напомним, США запретили федеральным агентствам использовать программное обеспечение, которое поставляет "Лаборатория Касперского", из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.