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Главная » Стиль жизни » Технологии » Астрономы отыскали половину потерянного вещества Вселенной
Астрономы отыскали половину потерянного вещества Вселенной
Фото из открытых источников

Астрономы отыскали половину потерянного вещества Вселенной

Ученым помог анализ изменения интенсивности реликтового излучения

12.10.17 188
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На этой неделе были опубликованы сразу две научных работы, в каждой из которых астрономы очень похоже ответили на старую физическую загадку о нехватке вещества во Вселенной. Об этом сообщает Популярная механика.

Сначала разберемся с проблемой. Вещества во Вселенной ровно столько, сколько есть, и Вселенной всего хватает. Дело только в том, что его не хватает астрофизикам: стандартная модель нашей Вселенной, ΛCDM, предусматривает три типа вещества, составляющего вообще все: обычное, барионное вещество, из которого состоим мы с вами, темную материю — ту, что обладает массой, но не излучает и не поглощает электромагнитное излучение, и темную энергию. Насчет последней никто не уверен, но без нее не объяснить все ускоряющееся расширение Вселенной.

На барионную материю приходится 4,6% массы Вселенной. Еще 26,8% - это скрытая масса, или темная материя. Остальное — почти 70% - темная энергия.

Беда в том, что наблюдения за видимой частью Вселенной показывают только половину барионного вещества, предусмотренного ΛCDM. Из него сделаны планеты и звезды, их скопления, галактики и вообще все, что мы можем наблюдать — но его слишком мало по сравнению с расчетными данными.

Но на этой неделе две группы ученых независимо друг от друга доказали одну из гипотез, объясняющую, где прячется половина барионного вещества Вселенной.

Большие скопления обычной материи – галактики и галактические кластеры – связаны, как принято сегодня считать, длинными нитями темной материи. Учёные предположили, что в этих нитях может быть и барионное вещество – ионный газ, очень горячий и дающий излучение высокой энергии, но при этом газ такой низкой плотности, что зарегистрировать его собственное излучение земными телескопами невозможно.

Но доказать наличие в филаментах темной энергии ионов обычного вещества можно по‑другому – с помощью реликтового излучения. Этим и занялись две группы астрономов, одна из Университета Британской Колумбии (Канада) под руководством Хидеки Танимура, вторая – из университета Эдинбурга под руководством Анны де Грааф.

Реликтовое излучение, появившееся в первый миллион лет существования Вселенной, пронизывает ее всю. Проходя через раскаленный газ в филаментах темной энергии, реликтовое излучение должно терять энергию (это называется эффектом Сюняева – Зельдовича).

Обе группы ученых выбрали в огромной базе данных астрофизических исследований — Слоановском цифровом небесном обзоре — пары галактик, равноудаленных от Земли, и вычислили для их окрестностей изменение интенсивности реликтового излучения, основываясь на данных, собранных космической обсерваторией "Планк".

Обе группы доказали, что в предсказанных местах между галактиками существуют филаменты горячего ионного газа, плотность барионного вещества в которых втрое (по результатам Танимуры) и даже вшестеро (по результатам де Грааф) выше, чем в среднем по космическому пространству. Вещества из межгалактических нитей, спрятанного в темной материи, достаточно, чтобы объяснить "недостачу" половины всего барионного вещества Вселенной.

Работа канадских исследователей опубликована в репозитории препринтов ArXive.org, там же можно ознакомиться с работой их шотландских коллег.

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