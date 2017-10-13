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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео 17 октября состоится дуэль боевых человекоподобных роботов

Видео 17 октября состоится дуэль боевых человекоподобных роботов

<span class="label red">Видео</span> 17 октября состоится дуэль боевых человекоподобных роботов
Боевые роботы / Фото: thetranshumanist.news

Обязательная часть дуэли – рукопашная схватка

13.10.17 18
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Компании MegaBots (США) и Suidobashi Heavy Industry (Япония) договорились о дате проведения первой в мире дуэли боевых человекоподобных роботов (БЧР). Мероприятие состоится 17 октября. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на TechCrunch.

Пилотируемые человекоподобные роботы (также боевые человекоподобные роботы, БЧР) – популярное оружие в научно-фантастических фильмах, играх и аниме. Единичные экземпляры реально существующих пилотируемых БЧР построены для развлекательных целей и не используются для сражений.

В 2015 году стало известно, что в ближайшем будущем все изменится и пройдет первая в истории человечества дуэль БЧР. Создатели американского MegaBot Mk.II вызвали на дуэль японскую компанию Suidobashi Heavy Industry, которая построила робота Kuratas. Спустя несколько дней японцы приняли вызов, но отметили, что обязательной частью дуэли должна быть рукопашная схватка. После появления условия о рукопашной схватке MegaBots привлекла при помощи краудфандинга 550 тысяч долларов и на собранные деньги построила БЧР MegaBot Mk.III, который и будет участвовать в схватке.

Изначально, планировалось, что битва состоится в августе 2017 года и будет транслироваться в прямом эфире каналах MegaBots и Suidobashi Heavy Industry, однако на протяжении августа 2017 года обе стороны не сообщали никаких подробностей. Теперь стало известно, что дуэль состоится 17 октября. Дуэль будет транслироваться на Twitch, в 05:00 18 октября (на западном побережье США в это время будет 19:00 17 октября).

Megabot Mk.III весит 12 тонн при высоте в 4,9 метра, а Kuratas 6,5 тонн при высоте 4 метра. Известно, что MegaBots дорабатывала робота и тестировала различные виды оружия для схватки, в том числе цепную пилу, гидравлические клешни, огромный шнек и даже увеличенную версию опасной овощерезки Симоны Йетч. О каких-либо доработках в конструкции или оружии Kuratas, однако, на сегодняшний день ничего неизвестно.

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