Астрономы смогли разглядеть "темную сторону" Млечного Пути

Астроному Альберто Санне из Радиоастрономического института Макса Планка впервые удалось найти радиосигнал, пришедший с дальней стороны Млечного Пути, которая экранирована от нас ярким и плотным центром галактики и до сих пор никогда не открывалась ученым.

Статью Санны и его коллег из Германии и США опубликовал журнал Science, передает Naked Science.

Наша галактика Млечный Путь уплощена в диск диаметром порядка 100 тыс. световых лет и толщиной около тысячи. Центральное утолщение – балдж – примерно втрое толще, здесь находится активное ядро. Предполагается, что там, среди плотной, активно излучающей массы звезд, газа и пыли скрывается сверхмассивная черная дыра массой до 10 тыс. солнечных. От него к периферии расходятся спиральные рукава, на периферии одного из них мы и живем.

Мы видим Галактику с ребра, и легко представить, что противоположная сторона ее экранирована от нас ее ярким и плотным ядром – поэтому, подобно "темной" стороне Луны, ее иногда называют "темной зоной". Мы не видим, что находится там, и представления о структуре и составе этой части Млечного Пути отталкиваются разве что от того, что она должна не слишком отличаться от видимой стороны и продолжать ее структуру.

Астрономам удалось впервые получить сигнал оттуда. Оказалось, что облака молекулярного газа, раскаленные близостью горячих звезд, могут создавать узкие и мощные радиоволновые джеты, которым иногда удается "пробиться" сквозь плотный туман центра Галактики. Их наблюдения и позволили астрономам рассмотреть противоположную сторону Млечного Пути – дальний конец рукава Центавра. Считается, что вместе с противолежащим ему крупным рукавом Персея он образует пару основных рукавов Галактики, начинающихся прямо от ее центрального бара. Солнце находится во второстепенном рукаве Ориона близ Персея, напротив рукава Центавра.

Для локализации источников радиоволновых джетов в дальней стороне Галактики ученые использовали параллакс, разницу в видимом положении при наблюдении с двух разных точек. Подобно тому как палец вытянутой руки "смещается", если смотреть на него то правым, то левым глазом, так и далекие астрономические источники выглядят чуть иначе по мере движения Земли по орбите вокруг Солнца. Поэтому наблюдения проводились в течение года, и величина смещения сигналов позволила вычислить положение их источника.

Это смещение, по словам авторов, составило всего 50 угловых секунд: "меньше, чем отпечаток ноги Нила Армстронга на Луне, если смотреть на него с Земли". Однако с учетом огромных расстояний оно соответствовало 65 тыс. световых лет, указав на расположенный там, с "невидимой" стороны Млечного Пути, источник радиосигнала.

Освоив новый метод, ученые собираются составить первую, пока еще приблизительную, карту дальней стороны Галактики. По их оценкам, на эту работу потребуется не больше 10 лет.