Tesla отзывает 11 тысяч электрокаров Model X

Американский автомобильный производитель Tesla, созданный Илоном Маском, объявил об отзыве 11 тысяч кроссоверов Model X, которые были произведены в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года.

Причина отзыва - возможные проблемы со складывающимися задними сиденьями у электрокаров, которые были выявлены в ходе проверок, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании, передает Прайм.

Отмечается, что задние сидения могут сложиться в момент ДТП. От владельцев этих электрокаров пока жалоб на проблемы с задними левыми креслами в Model X не поступало.

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"Мы делаем это (отзыв) в мерах предосторожности, потому что мы не фиксировали таких происшествий", - прокомментировали в компании.

Пока, до разбирательства в ситуации, компания Tesla призвала своих покупателей не сажать одновременно двух взрослых человек на заднее левое сидение либо в центре до момента, пока не будет исправлена проблема с кабелем.