Китайцы создали контртеррористическую лазерную пушку

Компания Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности разработала контртеррористическую лазерную пушку, способную за секунду поражать цели, находящиеся в пределах 200 метров.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Global Times, лазерная пушка стреляет быстрее и точнее. Комплекс работает бесшумно и не создает вспышки света.
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Он включает ручное устройство для прицеливания, переносной источник питания, дистанционное управление и лазерный излучатель.
Испытания оружия прошли в провинции Хунань.
Напомним, Пентагон заказал для своих истребителей боевой лазер.