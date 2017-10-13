Hyperloop One попал под ребрендинг

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, выступил инвестором проекта Hyperloop One, который по этой причине претерпел ребрендинг и называется Virgin Hyperloop One.
Как пишут мировые СМИ со ссылкой на nytimes.com, Брэнсон весьма оптимистично видит будущее высокоскоростной дороги. В настоящее время проект является стартапом, не несущим финансовой выгоды, и находится на стадии создания прототипов и их испытаний.
Представители Hyperloop One и Virgin Group не стали раскрывать размеров инвестиций. Однако с учетом переименования компании можно предположить, что речь идет о немалых средствах. Отмечается, что Virgin не станет мажоритарным акционером, однако Ричард Брэнсон займет пост в совете директоров молодой компании.