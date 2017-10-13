Для китайских коммунистов разработали более 100 мобильных приложений

Все они предназначены для усиления преданности партийных работников

По заказу Коммунистической партии Китая было разработано более 100 мобильных приложений для "усиления преданности" партийных работников.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Global Times.

Количество пользователей приложений насчитывает 8 млн человек, что составляет почти 10% партийного аппарата.

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Приложения предоставляют материалы для изучения партийного устава и новости о деятельности высших руководителей. Среди них наиболее популярны доклады Си Цзиньпина, генерального секретаря КПК. Также с помощью приложений можно отправлять отчеты начальству и проверять свои знания по истории партии.

Через приложения оценивается и профессиональная деятельность партчленов. В оценку входят активность пользователей и количество пройденных онлайн-уроков.Для больших корпораций, например, China Tiesiju Civil Engineering Group Co (CTCE), собрать все 10 тыс. работников на тренинг в одном месте довольно проблематично.

Напомним, Вашингтон поможет Пекину в "продвижении демократии".