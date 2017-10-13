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Главная » Стиль жизни » Технологии » Для китайских коммунистов разработали более 100 мобильных приложений

Для китайских коммунистов разработали более 100 мобильных приложений

Для китайских коммунистов разработали более 100 мобильных приложений
Фото: Global Times

Все они предназначены для усиления преданности партийных работников

13.10.17 18
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По заказу Коммунистической партии Китая было разработано более 100 мобильных приложений для "усиления преданности" партийных работников.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Global Times.

Количество пользователей приложений насчитывает 8 млн человек, что составляет почти 10% партийного аппарата.

Приложения предоставляют материалы для изучения партийного устава и новости о деятельности высших руководителей. Среди них наиболее популярны доклады Си Цзиньпина, генерального секретаря КПК. Также с помощью приложений можно отправлять отчеты начальству и проверять свои знания по истории партии.

Через приложения оценивается и профессиональная деятельность партчленов. В оценку входят активность пользователей и количество пройденных онлайн-уроков.Для больших корпораций, например, China Tiesiju Civil Engineering Group Co (CTCE), собрать все 10 тыс. работников на тренинг в одном месте довольно проблематично. 

Напомним, Вашингтон поможет Пекину в "продвижении демократии".

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