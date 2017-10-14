Windows 10 ушла в бесконечный экран смерти

В компании утверждают, что проблема уже решена

Компания Microsoft на днях выпустила патч безопасности KB4041676, который установился на компьютеры с Windows 10 автоматически.

Как сообщает tech.onliner.by, на некоторых машинах он привел к бесконечному циклу синих экранов смерти и перезагрузок.

По словам Microsoft, проблема затронула пользователей с корпоративной активацией Windows 10. "Я регулярно развертываю патчи через SCCM для примерно 5500 клиентов по всему миру. Моя первая группа альфа-систем, которая содержит все мои рабочие станции, получает обновления в первой тестовой волне. Все системы показывают синий экран смерти после установки и перезагрузки этого патча", — написал разгневанный читатель сайта WCCFtech.

В комментарии Microsoft утверждается, что проблема уже решена и все новые обновления, которые распространяются через Центр обновлений Windows, лишены такой убийственной ошибки.

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